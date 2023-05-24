У армии РФ проблемы с дисциплиной, в судах больше тысячи дел о "самоволке" – разведка

По данным Министерства обороны Великобритании, российское командование пытается дисциплинировать своих военных в Украине. Российские военные суды рассмотрели более 1000 дел о самовольном отлучении. Об этом говорится в отчете британской разведки.

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Согласно отчету, проблемы российской армии с соблюдением дисциплины "очень вероятно обострились" после принудительной мобилизации резервистов с октября прошлого года.

Мобилизация произошла после серии военных поражений Москвы, в частности в Харьковской области и Херсоне.

Минобороны Британии сослалось на исследования независимых российских журналистов, согласно которым с января по май этого года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самоволке личного состава – больше, чем за весь 2022 год.

За последние сутки Силы обороны уничтожили 400 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, пять бронемашин и три танка. Общие боевые потери РФ по состоянию на 24 мая – 204 760 человек.

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