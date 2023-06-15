Генштаб: Не фиксируем явных признаков мобилизации в РФ, россияне узнали о своих потерях

В настоящее время в России не фиксируется явных признаков подготовки к проведению очередной волны мобилизации. Об этом на брифинге сообщил бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

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По словам Громова, отсутствие новой волны мобилизации в РФ может быть связано с "возрастающей осведомленностью" российского общества о серьезности собственных потерь в Украине.

Поэтому возникает "неготовность" участвовать в войне против Украины даже самых бедных слоев населения, которые составили основу предыдущей волны мобилизации в прошлом году.

В то же время враг продолжает политику "ситуативных несистемных скрытых мер" для подбора и проведения минимальной военной выучки мобилизованных лиц для дальнейшего их отправления в Украину.

Это необходимо для восполнения понесенных противником потерь в личном составе.

Также РФ пытается решать проблему восполнения потерь посредством вербовки наемников из числа заключенных.

В частности, за май в России завербовали 460 заключенных, в том числе граждан других стран, отбывающих наказание в РФ.

За отказ заключенным угрожают возбуждением уголовного дела и оказывают давление.

Также сотрудники Федеральной службы безопасности дают устные указания администрациям тюрем прекратить набор наемников в террористическую Группу Вагнера.

ФСБ обуславливает такой запрет отсутствием взаимодействия террористической группировки с Минобороны России, отметил Громов.

24 мая 2023 года в разведке Великобритании сообщили, что в российской армии проблемы с дисциплиной: в судах более тысячи дел о самоволке.

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