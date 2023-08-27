Генштаб: Російські війська атакували на трьох напрямках – карта

Сьогодні, 27 серпня, російські окупаційні війська атакували на трьох напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні .

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Протягом доби сталося 23 бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки Донецької області.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та три артилерійські засоби на вогневих позиціях росіян.

Вранці 27 серпня повідомлялося, що Сили оборони просуваються до села Новопрокопівка, що наступне за Роботине,

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