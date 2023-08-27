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Генштаб: Російські війська атакували на трьох напрямках – карта

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 19:10
Генштаб: Російські війська атакували на трьох напрямках – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 27 серпня, російські окупаційні війська атакували на трьох напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні .

Протягом доби сталося 23 бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області.

Генштаб: Російські війська атакували на трьох напрямках – карта

На Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

Генштаб: Російські війська атакували на трьох напрямках – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки Донецької області.

Генштаб: Російські війська атакували на трьох напрямках – карта

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та три артилерійські засоби на вогневих позиціях росіян.

Наталія Медведєва
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