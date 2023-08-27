Роботине. ЗСУ просуваються до наступного села на південь: мапа

Сили оборони України просуваються до наступного за Роботиним села Новопрокопівка, повідомив у неділю в ефірі єдиного телемарафону Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

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"Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка – Очеретувате", – сказав він.

Український прапор над Роботиним підняли 23 серпня.

За його словами, росіяни зазнають на цій ділянці фронту значних втрат і змушені в екстреному порядку перекидати війська з інших місць.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", – сказав речник.

Крім того, росіяни нарощують кількість авіаційних ударів. "Це свідчить про те, що інші вогневі засоби не можуть стримати поступ наший військ", – вважає Штупун.

Він також визнав, що попереду перед ЗСУ залишаються "досить потужні" російські лінії оборони.

За рстанніми оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли значних тактичних успіхів в районі Роботиного.

Його експерти вказують, що підтверджені геолокацією кадри від 25 серпня свідчать про просування українських військ на півтора кілометра на південь в бік Новопрокопівки у порівнянні з раніше відомою інформацією.

Американський генерал Марк Міллі 25 серпня заявив, що українська армія подолала першу лінію оборони російських військ.

26 серпня агентство Reuters з посиланням на одного з українських військових, який воює на південному напрямку, також заявило, що ЗСУ, ймовірно, прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі й тепер зможуть просуватися швидше.

Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв, що Україна не відправлятиме на смерть своїх солдатів без результату тільки тому, що критики вважають темпи наступу ЗСУ занадто повільними.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, вважає начальник ГУР Кирило Буданов.

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