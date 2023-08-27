Роботине. ЗСУ просуваються до наступного села на південь: мапа
Сили оборони України просуваються до наступного за Роботиним села Новопрокопівка, повідомив у неділю в ефірі єдиного телемарафону Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.
"Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка – Очеретувате", – сказав він.
Український прапор над Роботиним підняли 23 серпня.
За його словами, росіяни зазнають на цій ділянці фронту значних втрат і змушені в екстреному порядку перекидати війська з інших місць.
"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", – сказав речник.
Крім того, росіяни нарощують кількість авіаційних ударів. "Це свідчить про те, що інші вогневі засоби не можуть стримати поступ наший військ", – вважає Штупун.
Він також визнав, що попереду перед ЗСУ залишаються "досить потужні" російські лінії оборони.
За рстанніми оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли значних тактичних успіхів в районі Роботиного.
Його експерти вказують, що підтверджені геолокацією кадри від 25 серпня свідчать про просування українських військ на півтора кілометра на південь в бік Новопрокопівки у порівнянні з раніше відомою інформацією.
Американський генерал Марк Міллі 25 серпня заявив, що українська армія подолала першу лінію оборони російських військ.
26 серпня агентство Reuters з посиланням на одного з українських військових, який воює на південному напрямку, також заявило, що ЗСУ, ймовірно, прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі й тепер зможуть просуватися швидше.
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