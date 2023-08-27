Роботино. ВСУ продвигаются к следующему селу на юг: карта

Силы обороны Украины продвигаются к следующему за Роботиным селу Новопрокоповка, сообщил в воскресенье в эфире единого телемарафона Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления.

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"Несмотря на достаточно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботиного. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботиного и в направлении Малая Токмачка – Очеретуватое", – сказал он.

Украинский флаг над Роботиным был поднят 23 августа.

По его словам, россияне несут на этом участке фронта значительные потери и вынуждены в экстренном порядке перебрасывать войска из других мест.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в целом они потеряли 305 человек. И пытаются это латать, но получается сумбур", – сказал спикер.

Кроме того, россияне увеличивают количество авиационных ударов. "Это свидетельствует о том, что другие огневые средства не могут сдержать продвижение наших войск", – считает Штупун.

Он также признал, что впереди перед ВСУ остаются "достаточно мощные" российские линии обороны.

По последним оценкам американского Института изучения войны (ISW), украинские войска добились значительных тактических успехов в районе Роботиного.

Его эксперты указывают, что подтвержденные геолокацией кадры от 25 августа свидетельствуют о продвижении украинских войск на полтора километра к югу в сторону Новопрокоповки по сравнению с ранее известной информацией.

Американский генерал Марк Милли 25 августа заявил, что украинская армия преодолела первую линию обороны российских войск.

26 августа агентство Reuters со ссылкой на одного из украинских военных, воюющих на южном направлении, также заявило, что ВСУ, вероятно, прорвали самую сложную линию российской обороны в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее.

Министр обороны Алексей Резников пообещал, что Украина не будет отправлять на смерть своих солдат без результата только потому, что критики считают темпы наступления ВСУ слишком медленными.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, считает начальник ГУР Кирилл Буданов.

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