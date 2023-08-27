Генштаб: Российские войска атаковали на трех направлениях – карта

Сегодня, 27 августа, российские оккупационные войска атаковали на трех направлениях. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили склад боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства на огневых позициях россиян.

Утром 27 августа сообщалось, что Силы обороны продвигаются к следующему за Работино селу Новопрокоповка,

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