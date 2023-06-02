Глава МВС Клименко сподівається на кінець війни у 2023 році: Гвардія потрібна для кордонів 1991 року
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко висловив сподівання, що війна РФ проти України закінчиться у 2023 році. Про це він повідомив в інтерв'ю українській службі ВВС.
За його словами, він не політик, а тому не може давати чітких прогнозів щодо військової ситуації.
"Я сподіваюся, що досить скоро. Є надія на це", — сказав Клименко, відповідаючи на запитання щодо можливості кінця війни у 2023 році.
Він зазначив, що бригади Гвардії наступу сформовані на 100% за чисельністю — це близько 40 000 воїнів.
"Основна мета створення цих підрозділів — у складі Сил оборони здійснити штурмові дії зі звільнення території нашої держави та вийти на кордон 1991 року", — заявив міністр.
Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.
- Зеленський заявив, що впевнений в успіху наступу Збройних Сил України.
- ЗСУ зараз готують наступ на одному з напрямків, але для широких операцій потрібно більше озброєнь, заявив головком Залужний.
- 5 травня 2023 року у Білому домі заявили, що США "зробили все можливе" для підготовки наступу України та продовжуватимуть військову допомогу.
Читайте також: Резніков про наступ: У глобальному плані ЗСУ готові, ми отримали багато бойової техніки
Коментарі