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Глава МВС Клименко сподівається на кінець війни у 2023 році: Гвардія потрібна для кордонів 1991 року

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 10:17
Глава МВС Клименко сподівається на кінець війни у 2023 році: Гвардія потрібна для кордонів 1991 року - Фото
Ігор Клименко (Фото: МВС)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко висловив сподівання, що війна РФ проти України закінчиться у 2023 році. Про це він повідомив в інтерв'ю українській службі ВВС.

За його словами, він не політик, а тому не може давати чітких прогнозів щодо військової ситуації.

"Я сподіваюся, що досить скоро. Є надія на це", — сказав Клименко, відповідаючи на запитання щодо можливості кінця війни у 2023 році.

Він зазначив, що бригади Гвардії наступу сформовані на 100% за чисельністю — це близько 40 000 воїнів.

"Основна мета створення цих підрозділів — у складі Сил оборони здійснити штурмові дії зі звільнення території нашої держави та вийти на кордон 1991 року", — заявив міністр.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

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Дмитро Гриниченко
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