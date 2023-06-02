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Глава МВД Клименко надеется на конец войны в 2023 году: Гвардия нужна для границ 1991 года

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 10:17
Глава МВД Клименко надеется на конец войны в 2023 году: Гвардия нужна для границ 1991 года - Фото
Игорь Клименко (Фото: МВД)

Министр внутренних дел Игорь Клименко выразил надежду, что война РФ против Украины закончится в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью украинской службе BBC.

По его словам, он не политик, а поэтому не может давать четкие прогнозы относительно военной ситуации. 

"Я надеюсь, что достаточно скоро. Есть надежда на это", — сказал Клименко, отвечая на вопрос о возможности конца войны в 2023 году.

Он отметил, что бригады Гвардии наступления сформированы на 100% по численности — это около 40 000 воинов. 

"Основная цель создания этих подразделений — в составе Сил обороны осуществить штурмовые действия по освобождению территории нашего государства и выйти на границу 1991 года", — заявил министр.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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