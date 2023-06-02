Глава МВД Клименко надеется на конец войны в 2023 году: Гвардия нужна для границ 1991 года
Министр внутренних дел Игорь Клименко выразил надежду, что война РФ против Украины закончится в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью украинской службе BBC.
"Я надеюсь, что достаточно скоро. Есть надежда на это", — сказал Клименко, отвечая на вопрос о возможности конца войны в 2023 году.
Он отметил, что бригады Гвардии наступления сформированы на 100% по численности — это около 40 000 воинов.
"Основная цель создания этих подразделений — в составе Сил обороны осуществить штурмовые действия по освобождению территории нашего государства и выйти на границу 1991 года", — заявил министр.
Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
- Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и продолжат военную помощь.
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