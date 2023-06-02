Глава МВД Клименко надеется на конец войны в 2023 году: Гвардия нужна для границ 1991 года

Министр внутренних дел Игорь Клименко выразил надежду, что война РФ против Украины закончится в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью украинской службе BBC.

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По его словам, он не политик, а поэтому не может давать четкие прогнозы относительно военной ситуации.

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