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Глава британської розвідки: Сі Цзіньпін "абсолютно причетний" до російської агресії в Україні

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 12:47
Глава британської розвідки: Сі Цзіньпін
Річард Мур (Фото: Голос Америки)

Голова британської розвідки (МІ6) Річард Мур заявив, що КНР та її лідер Сі Цзіньпін "абсолютно причетні" до російського військового вторгнення в Україну. Про це він сказав журналістам Politico.

На переконання Мура, ця причетність проявляється у дипломатичній підтримці Росії, перекладанні вини за початок війни на НАТО і дипломатичному стримуванні дій ООН.

"Коли він (російський диктатор Володимир Путін. – Ред.) вдерся в Україну, китайці дуже чітко підтримали росіян. Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторювали всі російські прийоми, звинувачуючи НАТО і таке інше", – сказав він.

Водночас Мур відзначив, що така підтримка мала свою ціну для Путіна, адже "росіяни почуваються дуже некомфортно через те, що баланс сил з Китаєм змінився не на їхню користь."

Глава розвідки Британії також попередив про загрози, пов'язані з китайськими "пастками даних" та технологічними досягненнями, і сказав, що МІ6 зараз виділяє більше ресурсів на боротьбу з Китаєм, ніж на будь-яку іншу проблему. 

Він підкреслив перехід Китаю від "обережної зовнішньої політики до агресивної під керівництвом Сі", який підтримує авторитарні режими, такі як Іран і М'янма.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну спровокували НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Читайте також: Павел попередив: Китай не може бути посередником, він зацікавлений у довгій війні в Україні

Мілана Головань
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Сі ЦзіньпінРічард Мурмі6
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