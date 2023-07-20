Глава британської розвідки: Сі Цзіньпін "абсолютно причетний" до російської агресії в Україні
Голова британської розвідки (МІ6) Річард Мур заявив, що КНР та її лідер Сі Цзіньпін "абсолютно причетні" до російського військового вторгнення в Україну. Про це він сказав журналістам Politico.
На переконання Мура, ця причетність проявляється у дипломатичній підтримці Росії, перекладанні вини за початок війни на НАТО і дипломатичному стримуванні дій ООН.
"Коли він (російський диктатор Володимир Путін. – Ред.) вдерся в Україну, китайці дуже чітко підтримали росіян. Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторювали всі російські прийоми, звинувачуючи НАТО і таке інше", – сказав він.
Водночас Мур відзначив, що така підтримка мала свою ціну для Путіна, адже "росіяни почуваються дуже некомфортно через те, що баланс сил з Китаєм змінився не на їхню користь."
Глава розвідки Британії також попередив про загрози, пов'язані з китайськими "пастками даних" та технологічними досягненнями, і сказав, що МІ6 зараз виділяє більше ресурсів на боротьбу з Китаєм, ніж на будь-яку іншу проблему.
Він підкреслив перехід Китаю від "обережної зовнішньої політики до агресивної під керівництвом Сі", який підтримує авторитарні режими, такі як Іран і М'янма.
- Президент Зеленський пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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