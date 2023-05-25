Держдеп: Якщо Путін не виведе війська з України – поставить під загрозу армію та економіку РФ

Якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну і не виведе своїх військ з України, він поставить під загрозу свою армію, гроші та економіку країни. Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму.

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Нуланд зазначила, що Україна сьогодні готується до контрнаступу, і Путін повинен зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

"Якщо він не вийде з України – він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші та економічну потугу країни. Україна, зрештою, переможе і в будь-якому разі стане частиною європейської демократії", – наголосила американська дипломатка.

16 травня 2023 року Держдеп США не виключив можливості включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму.

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