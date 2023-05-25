Госдеп: Если Путин не выведет войска из Украины – поставит под угрозу армию и экономику РФ

Если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну и не выведет свои войска из Украины, он поставит под угрозу свою армию, деньги и экономику страны. Об этом заявила заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время 15-го ежегодного Киевского форума безопасности.

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Нуланд отметила, что Украина сегодня готовится к контрнаступлению, и Путин должен понять, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Если он не выйдет из Украины – он поставит под угрозу все свои войска, все свои деньги и экономическую мощь страны. Украина, в конечном счете, победит и в любом случае будет частью европейской демократии", – подчеркнула американский дипломат.

16 мая 2023 года Госдеп США не исключил возможности включения России в список государств-спонсоров терроризма.

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