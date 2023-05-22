США против ударов по РФ, но Украина сама решает насчет своих военных операций – Госдеп

США не поощряют атаки Украины по территории РФ, однако Украина в праве сама принимать решение о проведении военных операций, а агрессором в этой войне является Россия. Об этом во время брифинга 22 мая сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер.

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В контексте будущей передачи Укран отметил, что в США были "предельно ясны" по поводу того, что не поощряют нанесение ударов по оккупантам вне украинских границ.

"Но я считаю важным сделать шаг назад и напомнить всем и миру, что это Россия начала эту войну. Это Россия продолжает атаковать гражданских в Украине, Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Россия является агрессором в этой войне", – сказал он.

20 мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не поддерживают нападения на территорию России, и это также будет касаться поддержки предоставления Украине истребителей F-16.

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