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США против ударов по РФ, но Украина сама решает насчет своих военных операций – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 23:02
США против ударов по РФ, но Украина сама решает насчет своих военных операций – Госдеп - Фото
Метью Міллер (Скриншот з відео)

США не поощряют атаки Украины по территории РФ, однако Украина в праве сама принимать решение о проведении военных операций, а агрессором в этой войне является Россия. Об этом во время брифинга 22 мая сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер.

В контексте будущей передачи Укран отметил, что в США были "предельно ясны" по поводу того, что не поощряют нанесение ударов по оккупантам вне украинских границ.

"Но я считаю важным сделать шаг назад и напомнить всем и миру, что это Россия начала эту войну. Это Россия продолжает атаковать гражданских в Украине, Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Россия является агрессором в этой войне", – сказал он.

Читайте также: Белый дом: Мнение США по поводу "оружия эскалации" меняется. Главное – не допустить мировой войны

Оксана Житнюк
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