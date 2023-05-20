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США: Условие поставки F-16 Украине – неиспользование самолетов для атак территории России

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 17:26
США: Условие поставки F-16 Украине – неиспользование самолетов для атак территории России - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Соединенные Штаты не поддерживают нападения на территорию России. Это также касается поддержки предоставления Украине истребителей F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Один из журналистов напомнил, что Джо Байден с самого начала волновался из-за того, что F-16 могут быть использованы для эскалации войны, что в конечном счете приведет к расширению конфликта. Корреспондент поинтересовался, какие уверения, если таковые были, Украина предоставила Соединенным Штатам, что F-16 не будут использованы для атак российской территории.

"Все возможности, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, базируются на том, что Соединенные Штаты не позволяют и не поддерживают нападения на территорию России. Это также будет касаться поддержки предоставления F-16 любой стороной", – ответил Салливан.

"И украинцы постоянно заявляли, что готовы это сделать (не наносить удары по территории РФ, – ред.). И на самом деле мы видели, как они придерживались этого..." – добавил он.

  • Президент США Джо Байден отказался от своих предварительных возражений против предоставления Украине истребителей F-16.
  • NBC News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент". Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что его страна будет работать с союзниками, "чтобы получить самолеты для Украины".

Читайте также: В России пригрозили Западу из-за решения о поставках F-16 Украине. В ОП отреагировали

Вадим Ребрина
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f-16Джейк Салливан
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