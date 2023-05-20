В России пригрозили Западу из-за решения о поставках F-16 Украине. В ОП отреагировали

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что поставки западными странами Украине истребителей F-16 "сопряжены с колоссальными рисками для них самих", сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это "новым сладким стилем" российской пропаганды и призвал союзников дать больше оружия Украине.

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Грушко на просьбу прокомментировать решение Запада предоставить Украине F-16 сказал, что "идет движение по так называемой лестнице эскалации".

Это, по словам Грушко, "сопряжено с колоссальными рисками для них самих (стран Запада, – ред.)".

"Новый сладкий стиль российской пропаганды: "Не давайте Украине авиацию и отзовите системы ПРО, потому что это мешает нам атаковать их ракетами", – отреагировал Подоляк.

"Чего боится Россия? Консолидации проукраинских союзников. Качественной ПРО. Контрнаступления. Авиации. Надо ускорить и добавить…" – написал советник главы ОП.

Президент США Джо Байден отказался от своих прежних возражений против предоставления Украине истребителей F-16.

NBC News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент". Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что его страна будет работать с союзниками, "чтобы получить самолеты для Украины".

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