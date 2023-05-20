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У Росії пригрозили Заходу через рішення про постачання F-16 Україні. В ОП відреагували

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 16:45
У Росії пригрозили Заходу через рішення про постачання F-16 Україні. В ОП відреагували - Фото
Михаил Подоляк (фото — пресс-служба Офиса президента)

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що постачання західними країнами Україні винищувачів F-16 "пов'язані з колосальними ризиками для них самих", повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це "новим солодким стилем" російської пропаганди та закликав союзників дати більше зброї Україні.

Грушко на прохання прокоментувати рішення Заходу надати Україні F-16 сказав, що "йде рух так званими сходами ескалації".

Це, за словами Грушка, "пов'язане з колосальними ризиками для них самих (країн Заходу – ред.)".

"Новий солодкий стиль російської пропаганди: "Не давайте Україні авіацію та відкличте системи ПРО, бо це заважає нам атакувати їх ракетами", – відреагував Подоляк.

"Чого боїться Росія? Консолідації проукраїнських союзників. Якісної ПРО. Контрнаступу. Авіації. Треба прискорити та додати..." – написав радник голови ОП.

  • Президент США Джо Байден відмовився від своїх попередніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16.
  • NBC News з посиланням на неназваного чиновника повідомив, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "у якийсь момент". Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також заявив, що його країна працюватиме із союзниками, "щоб отримати літаки для України".

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Вадим Ребрина
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