Умовою надання F-16 Україні є невикористання літаків для атак території РФ – Білий дім

Сполучені Штати не підтримують напади на територію Росії. Це також стосуватиметься підтримки надання Україні винищувачів F-16, заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Один з журналістів нагадав, що Джо Байден із самого початку хвилювався через те, що F-16 можуть бути використані для ескалації війни, що зрештою призведе до розширення конфлікту. Кореспондент поцікавився, які запевнення, якщо такі були, Україна надала Сполученим Штатам, що F-16 не будуть використані для атак російської території.

"Отже, усі можливості, які Сполучені Штати надали Україні, базуються на тому, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують напади на територію Росії. Це також стосуватиметься підтримки надання F-16 будь-якою стороною", – відповів Салліван.

"І українці постійно заявляли, що готові це зробити (не завдавати ударів по території РФ, – ред.). І насправді ми бачили, як вони дотримувалися цього..." – додав він.

Президент США Джо Байден відмовився від своїх попередніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16.

NBC News з посиланням на неназваного чиновника повідомив, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "у якийсь момент". Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також заявив, що його країна працюватиме із союзниками, "щоб отримати літаки для України".

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