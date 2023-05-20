Белый дом: Мнение США об "оружии эскалации" меняется. Главное – не допустить мировой войны

У Соединенных Штатов меняется точка зрения в вопросе о возможности эскалации войны России против Украины в результате предоставления Киеву того или иного типа вооружений, поскольку меняется ситуация. Основной приоритет – не допустить начала мировой войны. Об этом заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

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"Когда речь заходит об эскалации, конечно, вы знаете, что правительство Соединенных Штатов — это обучающийся организм. Этот конфликт динамичный. Он разворачивается со временем. У нас не просто статичное представление поле боя, о его участниках, россиянах и украинцах", – сказал Салливан.

Он добавил, что точка зрения США должна идти в ногу с реакцией России на предоставление военной помощи Украине на разных этапах.

"Основная заповедь президента, которая заключается в том, что мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и при этом действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны – эта заповедь осталась неизменной. На практике мы пытались приспособиться к обстоятельствам, с которыми сталкиваемся в ходе развития событий", – сказал советник Белого дома.

В феврале 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас необходимы не истребители F-16, а танки, артиллерия, системы HIMARS и противовоздушная оборона.

19 мая США одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Позже в тот же день появилась информация, что США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент".

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