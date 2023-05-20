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Белый дом: Мнение США об "оружии эскалации" меняется. Главное – не допустить мировой войны

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 09:10
Белый дом: Мнение США об
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

У Соединенных Штатов меняется точка зрения в вопросе о возможности эскалации войны России против Украины в результате предоставления Киеву того или иного типа вооружений, поскольку меняется ситуация. Основной приоритет – не допустить начала мировой войны. Об этом заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге. 

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"Когда речь заходит об эскалации, конечно, вы знаете, что правительство Соединенных Штатов — это обучающийся организм. Этот конфликт динамичный. Он разворачивается со временем. У нас не просто статичное представление поле боя, о его участниках, россиянах и украинцах", – сказал Салливан.

Он добавил, что точка зрения США должна идти в ногу с реакцией России на предоставление военной помощи Украине на разных этапах.

"Основная заповедь президента, которая заключается в том, что мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и при этом действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны – эта заповедь осталась неизменной. На практике мы пытались приспособиться к обстоятельствам, с которыми сталкиваемся в ходе развития событий", – сказал советник Белого дома.

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Наталья Медведева
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