Білий дім: Думка США щодо "зброї ескалації" змінюється. Головне – не допустити світової війни

У Сполучених Штатів змінюється думка щодо можливості ескалації війни Росії проти України внаслідок надання Києву того чи іншого типу озброєнь, оскільки змінюється ситуація. Основний пріоритет – не допустити початку світової війни. Про це заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу.

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"Коли мова заходить про ескалацію, звичайно, ви знаєте, що уряд Сполучених Штатів — це організм, що навчається. Цей конфлікт динамічний. Він розгортається з часом. У нас не просто статичне уявлення про поле бою, про його учасників, росіян та українців", – сказав Салліван.

Він додав, що думка США має йти в ногу з реакцією Росії на надання військової допомоги Україні на різних етапах.

"Основна заповідь президента, яка полягає в тому, що ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і водночас діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни – ця заповідь залишилася незмінною. На практиці ми намагалися спробувати пристосуватися до обставин, з якими стикаємось під час розвитку подій", – сказав радник Білого дому.

У лютому 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Україні зараз потрібні не винищувачі F-16, а танки, артилерія, системи HIMARS та протиповітряна оборона.

19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Пізніше того самого дня з'явилася інформація, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "якоїсь миті".

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