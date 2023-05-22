США проти ударів по РФ, але Україна сама вирішує щодо своїх воєнних операцій – Держдеп

США не заохочують атаки України по території РФ, однак Україна в праві сама приймати рішення щодо проведення воєнних операцій, а агресором у цій війні є Росія. Про це під час брифінгу 22 травня сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У контексті очікуваної передачі Україні винищувачів F-16 він зазначив, що у США були "дуже чіткі" з приводу того, що не заохочують завдання ударів по окупантах поза українськими кордонами.

"Але я вважаю важливим зробити крок назад і нагадати всім і світові, що це Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує атакувати цивільних в Україні, Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури. Тож Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої воєнні операції. Росія є агресором у цій війні", – сказав він.

20 травня радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не підтримують напади на територію Росії, і це також стосуватиметься підтримки надання Україні винищувачів F-16.

Читайте також: Білий дім: Думка США щодо "зброї ескалації" змінюється. Головне – не допустити світової війни

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.