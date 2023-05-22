США проти ударів по РФ, але Україна сама вирішує щодо своїх воєнних операцій – Держдеп
США не заохочують атаки України по території РФ, однак Україна в праві сама приймати рішення щодо проведення воєнних операцій, а агресором у цій війні є Росія. Про це під час брифінгу 22 травня сказав речник Держдепу Метью Міллер.
У контексті очікуваної передачі Україні винищувачів F-16 він зазначив, що у США були "дуже чіткі" з приводу того, що не заохочують завдання ударів по окупантах поза українськими кордонами.
"Але я вважаю важливим зробити крок назад і нагадати всім і світові, що це Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує атакувати цивільних в Україні, Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури. Тож Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої воєнні операції. Росія є агресором у цій війні", – сказав він.
- 20 травня радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не підтримують напади на територію Росії, і це також стосуватиметься підтримки надання Україні винищувачів F-16.
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