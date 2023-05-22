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США проти ударів по РФ, але Україна сама вирішує щодо своїх воєнних операцій – Держдеп

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 23:02
США проти ударів по РФ, але Україна сама вирішує щодо своїх воєнних операцій – Держдеп - Фото
Метью Міллер (Скриншот з відео)

США не заохочують атаки України по території РФ, однак Україна в праві сама приймати рішення щодо проведення воєнних операцій, а агресором у цій війні є Росія. Про це під час брифінгу 22 травня сказав речник Держдепу Метью Міллер.

У контексті очікуваної передачі Україні винищувачів F-16 він зазначив, що у США були "дуже чіткі" з приводу того, що не заохочують завдання ударів по окупантах поза українськими кордонами.

"Але я вважаю важливим зробити крок назад і нагадати всім і світові, що це Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує атакувати цивільних в Україні, Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури. Тож Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої воєнні операції. Росія є агресором у цій війні", – сказав він.

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Оксана Житнюк
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війнадерждеп
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