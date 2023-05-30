Група Вагнера вербує найманців через Twitter та Facebook – Politico

Російська терористична організація Група Вагнера вербує до своїх лав найманців за допомогою соцмереж Twitter і Facebook. Про це пише Politico, посилаючись на дані британських дослідників.

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Журналісти стверджують, що Група Вагнера використовувала Twitter та Facebook для вербування медиків, операторів дронів і навіть психологів для допомоги у боях, зокрема проти України.

Оголошення про вакансії набрали майже 120 000 переглядів у двох соцмережах за останні 10 місяців, стверджують у британській дослідницькій групі Logally, що спеціалізується на дезінформації.

60 дописів на десятках мов, включно з французькою, в'єтнамською та іспанською, містили інформацію про бойові та інформаційні технології, водіння та медичні вакансії, які, ймовірно, відкриті у Групі Вагнера. Вони також включали контактні телефони, акаунти в Telegram і обіцяли щомісячну зарплату 240 000 рублів (2800 євро) з пільгами.

Дослідники не змогли з повною впевненістю приписати ці дописи Групі Вагнера, але зазначили, що повідомлення схожі на публікації цієї терористичної організації в Telegram і ВКонтакті.

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Принаймні два телефони, зазначені у цих повідомленнях, безпосередньо пов'язані або з Групою Вагнера, або з російською розвідкою, пишуть журналісти.

У Politico повідомили, що Twitter відповів на запит про коментар автоматичним емодзі з фекаліями. Минулого тижня Twitter вийшов із добровільного Кодексу практики ЄС щодо дезінформації.

Представник Meta сказав, що Групу Вагнера визначено як небезпечну організацію, що означає, що подібні пости не можуть бути присутніми на платформах компанії.

21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Пригожин заявив про виведення своїх бойовиків з Бахмута та передачу вже окупованих територій підрозділам регулярної армії РФ. У ЗСУ заявили, що єдиною причиною такої ротації є суттєві втрати у лавах "вагнерівців".

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