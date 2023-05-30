Группа Вагнера вербует наемников через Twitter и Facebook – Politico

Российская террористическая организация Группа Вагнера вербует в свои ряды наемников с помощью соцсетей Twitter и Facebook. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные британских исследователей.

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Журналисты утверждают, что Группа Вагнера использовала Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов дронов и даже психологов для помощи в боях, в том числе против Украины.

Объявления о вакансиях набрали почти 120 000 просмотров в двух соцсетях за последние 10 месяцев, утверждают в британской исследовательской группе Logally, специализирующейся на дезинформации.

60 постов на десятках языков, включая французский, вьетнамский и испанский, содержали информацию о боевых и информационных технологиях, вождении и медицинских вакансиях, которые, вероятно, открыты в Группе Вагнера. Они также включали контактные телефоны, аккаунты в Telegram и обещали ежемесячную зарплату в 240 000 рублей (2800 евро) со льготами.

Исследователи не смогли с полной уверенностью приписать эти посты Группе Вагнера, но отметили, что сообщения схожи с публикациями данной террористической организации в Telegram и ВКонтакте.

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По крайней мере два телефона, указанных в этих сообщениях, напрямую связаны либо с Группой Вагнера, либо с российской разведкой, пишут журналисты.

В Politico сообщили, что Twitter ответил на запрос о комментарии автоматическим эмодзи с фекалиями. На прошлой неделе Twitter вышел из добровольного Кодекса практики ЕС по дезинформации.

Представитель Meta сказал, что Группа Вагнера определена как опасная организация, что означает, что подобные посты не могут присутствовать на платформах компании.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

Пригожин заявил о выводе своих боевиков из Бахмута и передаче уже оккупированных территорий подразделениям регулярной армии РФ. В ВСУ заявили, что единственной причиной такой ротации являются существенные потери в рядах "вагнеровцев".

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