ГУР: Путін перший у списку тих, кого хоче ліквідувати Україна, він боїться бути вбитим
Російський диктатор Володимир Путін перший у списку людей, яких хоче ліквідувати Україна. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Welt.
За словами генерал-майора, окрім остраху бути вбитим українцями, Путін боїться свого оточення.
"Путін бачить, що ми все ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми", – зазначив Скібіцький.
Розвідник також вказав, що Україна "намагається вбити" ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина.
На запитання про те, хто перший у списку тих, кого хоче ліквідувати Україна, представник ГУР відповів: "Путін".
"Тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу спланували атаку (на територію України – Ред.) і тепер не можуть повернутися назад", – пояснив генерал-майор.
Скібіцький додав, що в списку є й глава Чечні Рамзан Кадиров, командувач російським вторгненням Сергій Суровікін, російські командири, які заходили в Україну, та ті, хто виробляє й фінансує для РФ зброю.
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