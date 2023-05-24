ГУР: Путин первый в списке тех, кого хочет ликвидировать Украина, он боится быть убитым
Российский диктатор Владимир Путин возглавляет список людей, которых хочет ликвидировать Украина. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Welt.
По словам генерал-майора, кроме страха быть убитым украинцами, Путин боится своего окружения.
"Путин видит, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими", – отметил Скибицкий.
Разведчик также указал, что Украина "пытается убить" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина.
На вопрос о том, кто первый в списке тех, кого хочет ликвидировать Украина, представитель ГУР ответил: "Путин".
"Потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия. Начальник генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку (на территорию Украины – Ред.) и теперь не могут вернуться назад", – объяснил генерал-майор.
Скибицкий добавил, что в списке есть и глава Чечни Рамзан Кадыров командующий российским вторжением Сергей Суровикин, российские командиры, которые заходили в Украину, и те, кто производит и финансирует для РФ оружие.
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