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ГУР: Путин первый в списке тех, кого хочет ликвидировать Украина, он боится быть убитым

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 18:07
ГУР: Путин первый в списке тех, кого хочет ликвидировать Украина, он боится быть убитым - Фото
Владимир Путин (Скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин возглавляет список людей, которых хочет ликвидировать Украина. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Welt.

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По словам генерал-майора, кроме страха быть убитым украинцами, Путин боится своего окружения.

"Путин видит, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими", – отметил Скибицкий.

Разведчик также указал, что Украина "пытается убить" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина.

На вопрос о том, кто первый в списке тех, кого хочет ликвидировать Украина, представитель ГУР ответил: "Путин".

"Потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия. Начальник генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку (на территорию Украины – Ред.) и теперь не могут вернуться назад", – объяснил генерал-майор.

Скибицкий добавил, что в списке есть и глава Чечни Рамзан Кадыров командующий российским вторжением Сергей Суровикин, российские командиры, которые заходили в Украину, и те, кто производит и финансирует для РФ оружие.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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гурвойна
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