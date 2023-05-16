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Буданов дал совет Путину

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 23:42
Буданов дал совет Путину - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал совет российскому диктатору Владимиру Путину в интервью проекту Антиподы.

Такая просьба прозвучала от блогера Сергея Иванова, который интервьюировал Буданова.

Глава ГУР рассмеялся и заявил, что это для него "легко".

"Выводи войска и попробуй дать хоть какое-нибудь будущее России", – посоветовал Буданов российскому диктатору.

  • Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия и чем быстрее она оставит в Украине покой, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
  • В этом же интервью Буданов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем и наркотическую зависимость.

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Милана Головань
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