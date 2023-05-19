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ГУР: Мета останніх російських обстрілів – зірвати підготовку до контрнаступу

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 15:25
ГУР: Мета останніх російських обстрілів – зірвати підготовку до контрнаступу - Фото
Вадим Скібіцький (Скриншот відео)

Російські окупанти ракетними та бомбовими ударами, атаками дронів намагаються зірвати плани й підготовку Сил оборони до активних військових дій протягом весняно-літньої кампанії. Ворог завдає інтенсивних ударів як по лінії фронту, так і по решті території України, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.

"Раніше їм не вдалося покласти нашу енергетичну систему, і зараз у них зовсім інші пріоритети – це зірвати наші плани та підготовку до активних дій упродовж весняно-літньої кампанії", – пояснив Скібіцький.

Він зазначив, що ракетами Росія намагається влучити по скупченнях озброєння та військовим об'єктам.

"Що стосується ракетного озброєння в цей час, його росіяни застосовують по наших пунктах управління (центрах прийняття рішень), шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, по місцях зберігання палива, а також районах зосередження військ. Окрему увагу противник почав приділяти районам розміщення наших засобів ППО", – розповів Скібіцький.

На лінії фронту оперативно-тактична авіація росіян щодня використовує близько 20-25 керованих авіабомб для завдання ударів по позиціях військових та прифронтових територіях.

  • У Повітряних силах неодноразово заявляли, що американські літаки F-16 потрібні Україні для повітряного прикриття, без якого росіяни, зокрема, можуть знищити західну військову техніку.

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Наталія Медведєва
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