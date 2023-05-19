ГУР: Щонайменше двічі на місяць росіяни завозять "Калібри" в окупований Крим

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, заявив, що росіяни, попри міжнародні санкції, налагодили виробництво ракет і щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" у тимчасово окупований Крим. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

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За словами розвідника, уламки застосованих агресором ракет вказують, що ті тільки-но зійшли з конвеєра.

"Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року. Росіяни щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму", – поінформував Скібіцький.

Заступник глави ГУР зазначив, що зараз окупанти в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинжалів" – дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць.

"Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції", – додав розвідник.

4 травня 2023 року Київська міська військова адміністрація повідомила, що Росія атакувала столицю "шахедами" та ракетами, "ймовірно, балістичного типу".

Вранці 6 травня командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук поінформував про знищення "Кинджала".

Того самого дня речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як ЗРК Patriot збив "Кинджал".

16 травня у Повітряних силах повідомили про збиття всіх шести ракет "Кинджал", які летіли на Київ.

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