UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР: По меньшей мере дважды в месяц россияне завозят "Калибры" в оккупированный Крым

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 13:13
ГУР: По меньшей мере дважды в месяц россияне завозят
Вадим Скибицкий (Скриншот с видео)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что россияне, несмотря на международные санкции, наладили производство ракет и по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" во временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам разведчика, обломки применяемых агрессором ракет указывают, что те только сошли с конвейера.

"Это боеприпасы, изготовленные в первом квартале 2023 года. Россияне минимум дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым", – проинформировал Скибицкий.

Заместитель главы ГУР отметил, что сейчас оккупанты в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц.

"Таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", – добавил разведчик.

  • 4 мая 2023 года Киевская городская военная администрация сообщила, что Россия атаковала столицу "шахедами" и ракетами, "вероятно, баллистического типа".
  • Утром 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук проинформировал об уничтожении "Кинжала".
  • В тот же день представитель ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал".
  • 16 мая в Воздушных силах сообщили, что сбиты все шесть ракет "Кинжал", летевшие на Киев.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагурракетыВадим Скибицкий"Калибр"
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 