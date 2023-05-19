ГУР: По меньшей мере дважды в месяц россияне завозят "Калибры" в оккупированный Крым

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что россияне, несмотря на международные санкции, наладили производство ракет и по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" во временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

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По словам разведчика, обломки применяемых агрессором ракет указывают, что те только сошли с конвейера.

"Это боеприпасы, изготовленные в первом квартале 2023 года. Россияне минимум дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым", – проинформировал Скибицкий.

Заместитель главы ГУР отметил, что сейчас оккупанты в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц.

"Таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", – добавил разведчик.

4 мая 2023 года Киевская городская военная администрация сообщила, что Россия атаковала столицу "шахедами" и ракетами, "вероятно, баллистического типа".

Утром 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук проинформировал об уничтожении "Кинжала".

В тот же день представитель ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал".

16 мая в Воздушных силах сообщили, что сбиты все шесть ракет "Кинжал", летевшие на Киев.

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