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ГУР: Цель последних российских обстрелов – сорвать подготовку к контрнаступлению

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 15:25
ГУР: Цель последних российских обстрелов – сорвать подготовку к контрнаступлению - Фото
Вадим Скибицкий (Скриншот видео)

Российские оккупанты ракетными и бомбовыми ударами, атаками дронов пытаются сорвать планы и подготовку Сил обороны к активным военным действиям в течение весенне-летней кампании. Враг наносит интенсивные удары как по линии фронта, так и по остальной территории Украины, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина.

"Ранее им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты – это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", – пояснил Скибицкий.

Он отметил, что ракетами Россия пытается попасть по скоплениям вооружения и военным объектам.

"Что касается ракетного вооружения в настоящее время, его россияне применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО", – рассказал Скибицкий.

На линии фронта оперативно-тактическая авиация россиян ежедневно использует около 20-25 управляемых авиабомб для нанесения ударов по позициям военных и прифронтовым территориям.

  • В Воздушных силах не раз заявляли, что американские самолеты F-16 нужны Украине для воздушного прикрытия, без которого россияне, в частности, могут уничтожить западную военную технику.

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Наталья Медведева
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войнаракетный ударгурВадим Скибицкий
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