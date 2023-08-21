Хакери Кім Чен Ина атакували військові навчання США та Південної Кореї – Reuters

Північнокорейські хакери атакували дані про спільні військові навчання США та Південної Кореї, які проводитимуться цього тижня, але секретна інформація не була розкрита. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію Південної Кореї.

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Сьогодні, 21 серпня, Збройні сили Південної Кореї та США розпочнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб підвищити свою здатність реагувати на зростаючи ядерні та ракетні загрози КНДР.

Пхеньян заявляє, що ці навчання – підготовка США та їхнього південнокорейського союзника до вторгнення у КНДР.

За попередніми даними, хакери, пов'язані з північнокорейською групою Kimsuky, здійснили злам через електронні листи Центру симуляції комбінованих військових навчань південнокорейським підрядникам, які працюють у Південній Кореї та США.

"Підтверджено, що військова інформація не була вкрадена", – йдеться у заяві поліції.

Південнокорейська поліція та військові США провели спільне розслідування та виявили, що IP-адреса, використана під час спроби зламу, збігається з IP-адресою, ідентифікованою у 2014 році при зламі оператора південнокорейського ядерного реактора.

7 серпня 2023 року повідомлялося, що хакери з КНДР зламали найбільшого російського розробника ракет.

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