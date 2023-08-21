Хакеры Ким Чен Ына атаковали военные учения США и Южной Кореи – Reuters

Северокорейские хакеры атаковали данные о совместных военных учениях США и Южной Кореи, которые будут проводиться на этой неделе, но секретная информация не была раскрыта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Южной Кореи.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня, 21 августа, Вооруженные силы Южной Кореи и США начнут 11-дневные летние учения Ulchi Freedom Guardian, чтобы повысить свою способность реагировать на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР.

Пхеньян заявляет, что эти учения – подготовка США и их южнокорейского союзника к вторжению в КНДР.

По предварительным данным, хакеры, связанные с северокорейской группой Kimsuky, осуществили взлом через электронные письма Центра симуляции комбинированных военных учений южнокорейским подрядчикам, работающим в Южной Корее и США.

"Подтверждено, что военная информация не была украдена", — говорится в заявлении полиции.

Южнокорейская полиция и военные США провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, использованный при попытке взлома, совпадает с IP-адресом, идентифицированным в 2014 году при взломе оператора южнокорейского ядерного реактора.

7 августа 2023 сообщалось, что хакеры из КНДР взломали крупнейшего российского разработчика ракет.

Читайте также: Соединенные Штаты пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.