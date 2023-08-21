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Хакеры Ким Чен Ына атаковали военные учения США и Южной Кореи – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 07:30
Хакеры Ким Чен Ына атаковали военные учения США и Южной Кореи – Reuters - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северокорейские хакеры атаковали данные о совместных военных учениях США и Южной Кореи, которые будут проводиться на этой неделе, но секретная информация не была раскрыта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Южной Кореи.

Сегодня, 21 августа, Вооруженные силы Южной Кореи и США начнут 11-дневные летние учения Ulchi Freedom Guardian, чтобы повысить свою способность реагировать на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР.

Пхеньян заявляет, что эти учения – подготовка США и их южнокорейского союзника к вторжению в КНДР.

По предварительным данным, хакеры, связанные с северокорейской группой Kimsuky, осуществили взлом через электронные письма Центра симуляции комбинированных военных учений южнокорейским подрядчикам, работающим в Южной Корее и США.

"Подтверждено, что военная информация не была украдена", — говорится в заявлении полиции.

Южнокорейская полиция и военные США провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, использованный при попытке взлома, совпадает с IP-адресом, идентифицированным в 2014 году при взломе оператора южнокорейского ядерного реактора.

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Наталья Медведева
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