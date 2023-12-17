Генштаб ЗСУ: Росія наступає від Куп'янська до Роботиного з великими втратами

Росія за добу втратила 1250 солдатів і десятки одиниць техніки: танків, гармат, броньованих машин, автомобілів

Фото: 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха

Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні за суботу повідомив про 89 бойових зіткнень на фронті – практично таку саму кількість, як і попередньої доби. Ворог наступає на різних ділянках фронту від Куп'янська до Роботиного, йдеться у повідомленні.

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Протягом доби росіяни втратили 1250 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 346 000 окупантів.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ танків – 5739 (+19);

→ бойових броньованих машин – 10 692 (+25);

→ артилерійських систем – 8137 (+37);

→ РСЗВ – 923 (+3);

→ засобів ППО – 609 (+4);

→ літаків – 324 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40);

→ крилатих ракет – 1610 (+1);

→ кораблів/катерів – 22 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 766 (+56);

→ спецтехніки – 1194 (+4).

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця":

→ Куп’янський напрямок – відбито 14 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

→ Лиманський напрямок – відбито шість атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області;

→ Бахмутський напрямок – відбито 12 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія":

→ Авдіївський напрямок – українські війська продовжують стримувати й завдавати втрати росіянам, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області;

→ Мар’їнський напрямок – відбито 12 атак в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

→ Шахтарський напрямок – ворог наступальних (штурмових) дій не вів;

→ Запорізький напрямок – відбито 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

→ Мелітопольський напрямок – українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса":

→ Херсонський напрямок – Сили оборони утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

17 грудня Зеленський провів тригодинну Ставку, на якій обговорювали ситуацію на фронті, фортифікації, виробництво зброї та нову ППО.

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