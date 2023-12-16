Президент Володимир Зеленський провів майже тригодинне засідання ставки й анонсував збільшення систем протиповітряної оборони для України. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала: майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні", – сказав він.

Президент відзначив українських захисників неба, котрі за минулу ніч знищили 30 дронів-камікадзе Shahed, а за минулий тиждень – 104 зі 112, запущених Росією безпілотників.

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"І знищення кожного – це врятовані життя й врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам. Молодці! Були цього тижня й збиття ракет – зокрема, балістичних. "Петріоти", "Насамси", "Гепарди" й інші системи, надані партнерами, працюють на відмінно. Я дякую всім у світі, хто допомагає!", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що Україна готує подальше посилення ППО – і вже є домовленості про це.

Президент зауважив, що тема ППО звучить майже в усіх переговорах з партнерами, і анонсував більше систем ППО та більше захисту неба.

7 грудня Кабінет міністрів виділив понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення.

14 грудня Німеччина у новому пакеті військової допомоги передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

У ніч проти 16 грудня Росія спрямувала на Україну 31 дрон-камікадзе типу Shahed, повідомили у Генштабі ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих БпЛА, причому половину з тих, що були на півночі, українські військові збили з кулеметів і переносних зенітно-ракетних комплексів.

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