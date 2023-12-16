Президент Владимир Зеленский провел почти трехчасовое заседание ставки и анонсировал увеличение систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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"Провел Ставку. Различные вопросы, разные аспекты обороны. Продолжался: почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия. Отдельно работаем, чтобы реализовать все наши договоренности с партнерами относительно новых производств оружия – совместных производств и общей ремонтной базы. Задача – максимально усилить Украину, и каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне", – сказал он.

Президент отметил украинских защитников неба, за минувшую ночь уничтоживших 30 дронов-камикадзе Shahed, а за прошедшую неделю – 104 из 112, запущенных Россией беспилотников.

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"И уничтожение каждого – это спасенная жизнь и спасенная инфраструктура. Я благодарю всех воинов наших мобильных огневых групп, летчиков и инженеров Воздушных сил и всех наших зенитчиков. Молодцы! Были на этой неделе и сбивание ракет – в частности, баллистических. "Петриоты", "Насамси ", "Гепарды" и другие системы, предоставленные партнерами, работают на отлично. Я благодарю всех в мире, кто помогает!", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что Украина готовит дальнейшее усиление ПВО – и уже есть договоренности об этом.

Президент отметил, что тема ПВО звучит почти во всех переговорах с партнерами, анонсировал больше систем ПВО и больше защиты неба.

7 декабря Кабинет министров выделил более 788 млн. грн. на разминирование и фортификационные укрепления.

14 декабря Германия в новом пакете военной помощи передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

В ночь на 16 декабря Россия направила на Украину 31 дрон-камикадзе типа Shahed, сообщили в Генштабе ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских БпЛА, причем половину из находившихся на севере украинские военные сбили с пулеметов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

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