Росія атакувала 31 "шахедом". Половину з тих, що на півночі, військові збили з кулеметів

Атаки ворога розпочалися ввечері 15 грудня та тривали до ранку. Дрони були запущені з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ – РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 16 грудня Росія спрямувала на Україну 31 дрон-камікадзе типу Shahed, повідомили у Генштабі ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих БпЛА, причому половину з тих, що були на півночі, українські військові збили з кулеметів і переносних зенітно-ракетних комплексів.

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Атаки ворога розпочалися ввечері 15 грудня та тривали до ранку. Вшосте за місяць росіяни тероризували Київ: безпілотники атакували столицю групами, хвилями та з різних напрямків.

У КМВА додали, що внаслідок роботи ППО й падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у напрямку Києва та Чернігова українські зенітники збили 14 ворожих дронів, до того ж вісім із них уразили за допомогою кулеметів і ПЗРК.

За даними Повітряних сил, усі 30 "шахедів" збили в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Дрони були запущені з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ – РФ.

14 грудня 2023 року у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлося без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.

У ніч проти 16 грудня було атаковано російську Курську область. Там були влучання, пошкоджено ЛЕП і вокзал.

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