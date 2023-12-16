Россия атаковала 31 "шахедом". Половину из тех, что на севере, военные сбили с пулеметов

Атаки врага начались вечером 15 декабря и продолжались до утра. Дроны были запущены с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск – РФ

Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 16 декабря Россия направила в Украину 31 дрон-камикадзе типа Shahed, сообщили в Генштабе ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских БПЛА, причем половину из тех, что находились на севере, украинские военные сбили с пулеметов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

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Атаки врага начались вечером 15 декабря и продолжались до утра. В шестой раз за месяц россияне терроризировали Киев: беспилотники атаковали столицу группами, волнами и по разным направлениям.

В КМВА добавили, что в результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в направлении Киева и Чернигова украинские зенитчики сбили 14 вражеских дронов, при этом восемь из них поразили с помощью пулеметов и ПЗРК.

По данным Воздушных сил, все 30 "шахедов" сбили в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Дроны были запущены с трех направлениий: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск – РФ.

14 декабря 2023 года в Киеве раздались взрывы

В ночь на 16 декабря была атакована российская Курская область. Там были попадания, повреждена ЛЭП и вокзал.

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