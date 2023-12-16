У Курській області вночі лунали вибухи: пошкоджено ЛЕП, вокзал і будинки

У районі залізничного вокзалу у місті Дмитрієві пошкоджено компресорну станцію, а також лінію електромереж у Залізногірському районі

Курськ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 16 грудня у Курській області країни-агресора було чути вибухи. Згодом місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили про атаку безпілотників і влучаннях у районі залізничного вокзалу та пошкодження лінії електромереж.

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У селі Крупець Дмитрівського району, кажуть росіяни, зафіксовано три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках постраждали огорожі, вікна, дахи.

Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва, внаслідок чого пошкоджено компресорну станцію.

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електромережі, яка живить один з об'єктів Михайлівського ГЗК.

LIGA.net звернулася за коментарем до представника української розвідки Андрія Юсова.

Ввечері 15 грудня у тимчасово окупованих Криму й Донецьку лунали вибухи. На території півострова нібито працювала ППО, а в Донецьку горіла нафтобаза.

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