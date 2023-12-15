У Криму пролунали вибухи. Окупанти заявляють про "роботу ППО" – відео, карта
У тимчасово окупованому Криму ввечері без оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи та нібито почали працювати системи протиповітряної оборони. Про це повідомив Telegram-канал Крим.Реалії.
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За інформацією видання, протиповітряна оборона нібито спрацювала між селищем Чорноморським та селом Міжводне на західному березі півострова.
Про роботу ППО кореспондентові видання повідомили місцеві жителі. Також журналісти опублікували відповідні відео, на яких зафіксовані звуки нібито роботи ППО.
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Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО нібито збила один безпілотник.
- 5 грудня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська.
- Того ж дня у районах населених пунктів Багерово та Стрілкове дрони СБУ атакували низку важливих військових об'єктів росіян.