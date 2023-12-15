У тимчасово окупованому Криму ввечері без оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи та нібито почали працювати системи протиповітряної оборони. Про це повідомив Telegram-канал Крим.Реалії.

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За інформацією видання, протиповітряна оборона нібито спрацювала між селищем Чорноморським та селом Міжводне на західному березі півострова.

Фото: Google maps

Про роботу ППО кореспондентові видання повідомили місцеві жителі. Також журналісти опублікували відповідні відео, на яких зафіксовані звуки нібито роботи ППО.

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Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО нібито збила один безпілотник.