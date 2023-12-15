В Крыму раздались взрывы. Оккупанты заявляют о "работе ПВО" – видео, карта
Во временно оккупированном Крыму вечером без объявления воздушной тревоги раздались взрывы и якобы начали работать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Крым.Реалии.
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По информации издания, противовоздушная оборона якобы сработала между поселком Черноморским и селом Межводное на западном берегу полуострова.
О работе ПВО корреспонденту сообщили местные жители. Также журналисты опубликовали соответствующие видео, на которых зафиксированы звуки якобы работы ПВО.
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Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО якобы сбила один беспилотник.
- 5 декабря собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска.
- В тот же день в районах населенных пунктов Багерово и Стрелковое дроны СБУ атаковали ряд важных военных объектов россиян.