В Курской области ночью раздавались взрывы: повреждены ЛЭП, вокзал и дома

В районе железнодорожного вокзала в городе Дмитриеве повреждена компрессорная станция, а также линия электропередач в Железногорском районе

Курск (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 16 декабря в Курской области страны-агрессора были слышны взрывы. Впоследствии местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявили об атаке беспилотников и попаданиях в районе железнодорожного вокзала и повреждении линии электропередач.

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В селе Крупец Дмитровского района, говорят россияне, зафиксировано три прилета. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши.

Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, в результате чего повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю украинской разведки Андрею Юсову.

Вечером 15 декабря во временно оккупированных Крыму и Донецке раздавались взрывы. На территории полуострова якобы работала ПВО, а в Донецке горела нефтебаза.

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