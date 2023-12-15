Донецьк. Пропагандисти РФ заявили про "обстріл" та пожежу на нафтобазі – фото, відео
У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомили місцеві пабліки та російські пропагандисти.
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О 19:39 у соцмережах писали про нібито обстріл Будьонівського району Донецька.
Згодом з'явилося відео пожежі.
Російський пропагандистський ресурс ТАСС заявив, що пожежа сталася на нафтобазі на заправці, традиційно звинувативши в нібито обстрілі українську армію.
ЗСУ, Міноборони та Генштаб не коментували інцидент.
Також сьогодні ввечері лунали вибухи у тимчасово окупованому Криму.
- 5 грудня ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів та "Град" окупантів.
- 6 грудня у Будьонівському районі Донецька теж були вибухи та пожежа.