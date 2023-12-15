Донецьк. Пропагандисти РФ заявили про "обстріл" та пожежу на нафтобазі – фото, відео
Фото - пропагандисти РФ

У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомили місцеві пабліки та російські пропагандисти.

О 19:39 у соцмережах писали про нібито обстріл Будьонівського району Донецька.

Згодом з'явилося відео пожежі.

Російський пропагандистський ресурс ТАСС заявив, що пожежа сталася на нафтобазі на заправці, традиційно звинувативши в нібито обстрілі українську армію.

ЗСУ, Міноборони та Генштаб не коментували інцидент.

Донецьк. Пропагандисти РФ заявили про "обстріл" та пожежу на нафтобазі – фото, відео
Фото – ТАСС
Донецьк. Пропагандисти РФ заявили про "обстріл" та пожежу на нафтобазі – фото, відео
Фото – ТАСС

Також сьогодні ввечері лунали вибухи у тимчасово окупованому Криму.

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