Донецк. Пропагандисты РФ заявили об "обстреле" и пожаре на нефтебазе – фото, видео

Российские пропагандисты показали фото охваченной огнем заправки на нефтебазе в Донецке

Фото - пропагандисты РФ

Во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщили местные паблики и российские пропагандисты.

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В 19:39 в соцсетях писали о якобы обстреле Буденновского района Донецка.

Позднее появилось видео пожара.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС заявил, что пожар произошел на нефтебазе на заправке, традиционно обвинив в якобы обстреле украинскую армию.

ВСУ, Минобороны и Генштаб не комментировали инцидент.

Фoто – ТАСС

Фoтo – ТАСС

Также сегодня вечером раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму.