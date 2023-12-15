Донецк. Пропагандисты РФ заявили об "обстреле" и пожаре на нефтебазе – фото, видео
Фото - пропагандисты РФ

Во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщили местные паблики и российские пропагандисты.

В 19:39 в соцсетях писали о якобы обстреле Буденновского района Донецка.

Позднее появилось видео пожара.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС заявил, что пожар произошел на нефтебазе на заправке, традиционно обвинив в якобы обстреле украинскую армию.

ВСУ, Минобороны и Генштаб не комментировали инцидент.

Донецк. Пропагандисты РФ заявили об "обстреле" и пожаре на нефтебазе – фото, видео
Фoто – ТАСС
Донецк. Пропагандисты РФ заявили об "обстреле" и пожаре на нефтебазе – фото, видео
Фoтo – ТАСС

Также сегодня вечером раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму.

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