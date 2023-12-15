Донецк. Пропагандисты РФ заявили об "обстреле" и пожаре на нефтебазе – фото, видео
Во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщили местные паблики и российские пропагандисты.
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В 19:39 в соцсетях писали о якобы обстреле Буденновского района Донецка.
Позднее появилось видео пожара.
Российский пропагандистский ресурс ТАСС заявил, что пожар произошел на нефтебазе на заправке, традиционно обвинив в якобы обстреле украинскую армию.
ВСУ, Минобороны и Генштаб не комментировали инцидент.
Также сегодня вечером раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму.
- 5 декабря ССО уничтожили во временно оккупированном Донецке склад боеприпасов и "Град" оккупантов.
- 6 декабря в Буденновском районе Донецка тоже были взрывы и пожар.