Генштаб ВСУ: Россия наступает от Купянска до Работина с большими потерями

Россия за сутки потеряла 1250 солдат и десятки единиц техники: танков, пушек, бронированных машин, автомобилей

Фото: 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за субботу сообщил о 89 боевых столкновениях на фронте – практически таком же количестве, как и в предыдущие сутки. Враг наступает на разных участках фронта от Купянска до Работина, говорится в сообщении.

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За сутки россияне лишились 1250 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 346 000 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ танков – 5739 (+19);

→ боевых бронированных машин – 10 692 (+25);

→ артиллерийских систем – 8137 (+37);

→ РСЗО – 923 (+3);

→ средств ПВО – 609 (+4);

→ самолетов – 324 (0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40);

→ крылатых ракет – 1610 (+1);

→ кораблей/катеров – 22 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 10 766 (+56);

→ спецтехники – 1194 (+4).

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Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица":

→ Купянское направление – отражено 14 атак возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

→ Лиманское направление – отражено шесть атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области;

→ Бахмутское направление – отражены 12 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия":

→ Авдеевское направление – украинские войска продолжают сдерживать и наносить потери россиянам, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области;

→ Марьинское направление – отражено 12 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;

→ Шахтерское направление – враг наступательных (штурмовых) действий не вел;

→ Запорожское направление – отражены 12 атак противника западнее Новопокровки и Работина Запорожской области.

→ Мелитопольское направление – украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса":

→ Херсонское направление – Силы обороны удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 13 артиллерийских средств, два состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

17 декабря Зеленский провел трехчасовую Ставку, на которой обсуждали ситуацию на фронте, фортификации, производство оружия и новую ПВО.

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