Герасимов для Росії сьогодні незамінний, він має стратегічну витримку — Буданов

Буданов заявив, що Герасимов багато разів перебував на межі звільнення, але завжди знаходив вихід із ситуації

Валерій Герасимов (Фото: EPA)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов є "одним із небагатьох, хто здатний змусити інших генералів працювати". Про це він повідомив в інтерв'ю The Telegraph.

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За його словами, Герасимов має кілька серйозних особистих якостей, одна з яких — це стратегічна витримка.

"Багато разів він стояв за крок від звільнення, але завжди знаходив вихід із ситуації. Я можу констатувати, що серед російського генералітету сьогодні ми не бачимо йому заміни", – сказав Буданов.

Він зазначив, що Герасимов здатний налагодити роботу генералів армії-агресора.

"У цьому вся його сила та незамінність", – заявив розвідник.

У ГУР говорили, що Герасимов реально занурений у питання війни проти України, на відміну від диктатора Володимира Путіна.

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляв, що українські військові мають поважати начальника Герасимова.

Залужний зберігає у своєму кабінеті зібрання творів Герасимова. Він називав його "найрозумнішою людиною".

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