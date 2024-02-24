Герасимов для России сегодня незаменим, у него есть стратегическая выдержка — Буданов

Буданов заявил, что Герасимов много раз находился на грани увольнения, но всегда находил выход из ситуации

Валерий Герасимов (Фото: EPA)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов является "одним из немногих, кто способен заставить других генералов работать". Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

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По его словам, Герасимов имеет несколько серьезных личных качеств, одно из которых — это стратегическая выдержка.

"Много раз он стоял за шаг от увольнения, но всегда находил выход из ситуации. Я могу констатировать, что среди российского генералитета сегодня мы не видим ему замены", — сказал Буданов.

Он отметил, что Герасимов способен наладить работу генералов армии-агрессора.

"В этом вся его сила и незаменимость", — заявил разведчик.

В ГУР говорили, что Герасимов реально погружен в вопросы войны против Украины в отличие от диктатора Владимира Путина.

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявлял, что украинские военные должны уважать начальника Герасимова.

Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений Герасимова. Он называл его "умнейшим человеком".

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