Буданов: Патрушев далеко не дурак, он занимал нейтральную позицию по войне. Герасимов нет

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал нейтральную позицию в этом вопросе, а начальник российского Генштаба Валерий Герасимов поддерживал войну. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью NV.

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Буданова попросили прокомментировать информацию из обнародованных в результате утечки секретных документов Пентагона о том, что Патрушев и Герасимов якобы хотели притормозить войну.

"Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один в принципе из немногих выступавших за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал – давайте их убивать, и никогда не кричал – не нужно этого делать. Как все в этом вопросе он был, чтобы не быть крайним. Потому что он (я его не очень люблю по понятным причинам) не дурак, далеко не дурак. На данном этапе он не является значительным", – сказал Буданов.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет" . 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона.

12 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на планы военного руководства Украины по контрнаступлению.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в утечке была часть правдивых данных об Украине, но они уже неактуальны.

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Наталія Медведєва

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