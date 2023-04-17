Буданов: Патрушев далеко не дурак, он занимал нейтральную позицию по войне. Герасимов нет
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал нейтральную позицию в этом вопросе, а начальник российского Генштаба Валерий Герасимов поддерживал войну. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью NV.
Буданова попросили прокомментировать информацию из обнародованных в результате утечки секретных документов Пентагона о том, что Патрушев и Герасимов якобы хотели притормозить войну.
"Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один в принципе из немногих выступавших за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал – давайте их убивать, и никогда не кричал – не нужно этого делать. Как все в этом вопросе он был, чтобы не быть крайним. Потому что он (я его не очень люблю по понятным причинам) не дурак, далеко не дурак. На данном этапе он не является значительным", – сказал Буданов.
- 12 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на планы военного руководства Украины по контрнаступлению.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в утечке была часть правдивых данных об Украине, но они уже неактуальны.
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