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Герасимов реально погружен в войну против Украины, в России не все шизофреники — разведка

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 07:42
Герасимов реально погружен в войну против Украины, в России не все шизофреники — разведка - Фото
Валерий Герасимов и Владимир Путин (Фото: EPA)

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов реально погружен в вопросы войны против Украины в отличие от диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в интервью журналисту Валерию Калнышу.

По его словам, Путин живет в отрыве от реальности и занят пропагандистскими заявлениями о еврейском происхождении президента Владимира Зеленского, а также рассказами про "англосаксов и исторические территории".

"Это биполярное расстройство. Параллельно, тот же Герасимов все таки находится в реальной плоскости по боевым действиям. Там не все шизофреники", — сказал Юсов.

Он отметил, что Россия движется по пути Северной Кореи, где пропаганда выдумывает фейковые достижения страны о якобы полетах на Луну или победе на чемпионатах мира. 

"Если говорить о международной политике и информационной, там реально все очень плохо. Скоро станут похожи на Северную Корею", — резюмировал представитель ГУР.

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Дмитрий Гриниченко
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