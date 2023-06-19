Герасимов реально погружен в войну против Украины, в России не все шизофреники — разведка

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов реально погружен в вопросы войны против Украины в отличие от диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в интервью журналисту Валерию Калнышу.

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По его словам, Путин живет в отрыве от реальности и занят пропагандистскими заявлениями о еврейском происхождении президента Владимира Зеленского, а также рассказами про "англосаксов и исторические территории".

"Это биполярное расстройство. Параллельно, тот же Герасимов все таки находится в реальной плоскости по боевым действиям. Там не все шизофреники", — сказал Юсов.

Он отметил, что Россия движется по пути Северной Кореи, где пропаганда выдумывает фейковые достижения страны о якобы полетах на Луну или победе на чемпионатах мира.

"Если говорить о международной политике и информационной, там реально все очень плохо. Скоро станут похожи на Северную Корею", — резюмировал представитель ГУР.

Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.

В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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