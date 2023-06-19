Герасимов реально занурений у війну проти України, у Росії не всі шизофреніки — розвідка

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов реально занурений у питання війни проти України, на відміну від диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

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За його словами, Путін живе у відриві від реальності та зайнятий пропагандистськими заявами про єврейське походження президента Володимира Зеленського, а також розповідями про "англосаксів та історичні території".

"Це біполярний розлад. Паралельно, той же Герасимов все-таки перебуває в реальній площині по бойових діях. Там не всі шизофреніки", — сказав Юсов.

Він зазначив, що Росія рухається шляхом Північної Кореї, де пропаганда вигадує фейкові досягнення країни про нібито польоти на Місяць або перемогу на чемпіонатах світу.

"Якщо говорити про міжнародну політику та інформаційну, там реально все дуже погано. Незабаром стануть схожі на Північну Корею", — резюмував представник ГУР.

Під час зустрічі з воєнними пропагандистами РФ Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.

У Білому домі, коментуючи слова Путіна, зазначили, що США не надають значення заявам із Росії.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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