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Герасимов реально занурений у війну проти України, у Росії не всі шизофреніки — розвідка

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 07:42
Герасимов реально занурений у війну проти України, у Росії не всі шизофреніки — розвідка - Фото
Валерій Герасимов та Володимир Путін (Фото: EPA)

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов реально занурений у питання війни проти України, на відміну від диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

За його словами, Путін живе у відриві від реальності та зайнятий пропагандистськими заявами про єврейське походження президента Володимира Зеленського, а також розповідями про "англосаксів та історичні території".

"Це біполярний розлад. Паралельно, той же Герасимов все-таки перебуває в реальній площині по бойових діях. Там не всі шизофреніки", — сказав Юсов.

Він зазначив, що Росія рухається шляхом Північної Кореї, де пропаганда вигадує фейкові досягнення країни про нібито польоти на Місяць або перемогу на чемпіонатах світу.

"Якщо говорити про міжнародну політику та інформаційну, там реально все дуже погано. Незабаром стануть схожі на Північну Корею", — резюмував представник ГУР.

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Дмитро Гриниченко
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