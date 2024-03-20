Глава Міжнародного кримінального суду обіцяє притягнути Путіна до відповідальності

Томоко Акане переконана, що російський диктатор буде притягнутий до відповідальності за воєнні злочини проти України

Томоко Акане (Фото: Пресслужба МКС)

Новообрана очільниця Міжнародного кримінального суду в Гаазі Томоко Акане заявила в інтерв'ю Kyodo News, що російського диктатора Володимира Путіна буде притягнуто до відповідальності.

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Журналісти запитали в Акане, чи буде Путін зрештою покараний за воєнні злочини проти України та світу.

Очільниця МКС процитувала китайське прислів’я: "Небесна помста повільна, але безсумнівна". Тим самим вона натякнула, що російський диктатор отримає те, на що заслуговує.

Водночас Акане визнала, що "за останні два роки не було випадків, які призвели до арештів людей, проти яких видали ордер на арешт".

Оскільки бойові дії тривають в Україні, а також між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у секторі Гази, "є багато випадків, які потребують відповіді", сказала вона.

11 березня 2024 року Акане стала головою Міжнародного кримінального суду.

17 березня 2023 року Акане видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження щодо прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук.

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