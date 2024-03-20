Глава Международного уголовного суда обещает привлечь Путина к ответственности
Новоизбранная глава Международного уголовного суда в Гааге Томоко Аканэ заявила в интервью Kyodo News, что российский диктатор Владимир Путин будет привлечен к ответственности.
Журналисты спросили у Аканэ, будет ли Путин в конце концов наказан за военные преступления против Украины и мира.
Глава МУС процитировала китайскую пословицу: "Небесная месть медленная, но несомненная". Тем самым она намекнула, что российский диктатор получит то, чего заслуживает.
В то же время, Аканэ признала, что "за последние два года не было случаев, которые привели к арестам людей, против которых выдали ордер на арест".
Поскольку боевые действия продолжаются в Украине, а также между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, "есть много случаев, которые нуждаются в ответе", сказала она.
11 марта 2024 года Аканэ стала главой Международного уголовного суда.
- 17 марта 2023 года Аканэ выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- В России объявили выдачу ордера "противозаконной" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей.
- Министерство внутренних дел РФ объявило Аканэ в розыск.
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