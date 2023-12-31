Глава МЗС Литви – Заходу: Не треба чекати на новий Перл-Харбор, ми маємо перемогти Росію

На його думку, наступна фаза війни, яку спричинить Росія, може бути націлена не тільки проти України, Грузії чи Молдови, а й проти однієї з країн НАТО

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у X (Twitter), що Захід може повторити історичні помилки у питанні військової допомоги Україні. Він закликав союзників не чекати на "ефект Перл-Харбору".

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"Ми вже 25 років займаємося відкладанням і намагаємося стримати імперіалізм Путіна діалогом та дипломатією, доки він продовжує ігнорувати кордони й рівняє з землею міста", – написав глава литовського МЗС.

За його словами, проблема російського імперіалізму не зникла у 2014 році, і для більшості країн східного флангу НАТО "було зрозуміло, що наступна фаза вторгнення буде дорожчою і страшнішою".

"Так і сталося. Коли Росія знов напала, війна зненацька стала проблемою сьогодення. І знов ми думаємо, що можемо щось вирішити, відклавши проблему "на завтра". Але ж передумови не змінилися – імперські реваншистські амбіції Росії залишаться", – додав Ландсбергіс.

На його думку, наступна фаза війни, яку спричинить Росія, може бути націлена не тільки проти України, Грузії чи Молдови, а й проти однієї з країн НАТО, і ціна відбиття такої агресії буде ще більшою.

"Ми можемо почекати те, що я називаю "ефектом Перл-Харбора" – поворотного моменту в історії, коли проблеми майбутнього раптом стають проблемою сьогодення, але з дуже збільшеною ціною вирішення. Або ж ми можемо дивитися на це як проблему сьогодення і почати вирішувати її зараз. Ми на межі повторення історичних помилок", – резюмував політик.

ДОВІДКА 7 грудня 1941 року об'єднана ескадра ВМС Японії потай підійшла до Гавайських островів і силами своєї палубної авіації завдала нищівного удару по військовій базі США в Перл-Харбор. Було знищено або пошкоджено 20 кораблів і майже 190 американських літаків. Японські сили втратили 29 літаків та п'ять малих підводних човнів. Наступного дня США оголосили війну Японії та вступили до Другої світової війни, чого президент Франклін Рузвельт намагався всіма силами уникнути. 7 грудня 1941 року об'єднана ескадра ВМС Японії потай підійшла до Гавайських островів і силами своєї палубної авіації завдала нищівного удару по військовій базі США в Перл-Харбор. Було знищено або пошкоджено 20 кораблів і майже 190 американських літаків. Японські сили втратили 29 літаків та п'ять малих підводних човнів. Наступного дня США оголосили війну Японії та вступили до Другої світової війни, чого президент Франклін Рузвельт намагався всіма силами уникнути.

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