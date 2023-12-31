Глава МЗС Литви – Заходу: Не треба чекати на новий Перл-Харбор, ми маємо перемогти Росію
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у X (Twitter), що Захід може повторити історичні помилки у питанні військової допомоги Україні. Він закликав союзників не чекати на "ефект Перл-Харбору".
"Ми вже 25 років займаємося відкладанням і намагаємося стримати імперіалізм Путіна діалогом та дипломатією, доки він продовжує ігнорувати кордони й рівняє з землею міста", – написав глава литовського МЗС.
За його словами, проблема російського імперіалізму не зникла у 2014 році, і для більшості країн східного флангу НАТО "було зрозуміло, що наступна фаза вторгнення буде дорожчою і страшнішою".
"Так і сталося. Коли Росія знов напала, війна зненацька стала проблемою сьогодення. І знов ми думаємо, що можемо щось вирішити, відклавши проблему "на завтра". Але ж передумови не змінилися – імперські реваншистські амбіції Росії залишаться", – додав Ландсбергіс.
На його думку, наступна фаза війни, яку спричинить Росія, може бути націлена не тільки проти України, Грузії чи Молдови, а й проти однієї з країн НАТО, і ціна відбиття такої агресії буде ще більшою.
"Ми можемо почекати те, що я називаю "ефектом Перл-Харбора" – поворотного моменту в історії, коли проблеми майбутнього раптом стають проблемою сьогодення, але з дуже збільшеною ціною вирішення. Або ж ми можемо дивитися на це як проблему сьогодення і почати вирішувати її зараз. Ми на межі повторення історичних помилок", – резюмував політик.
- 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський у своєму виступі перед Конгресом США порівняв напад Росії на Україну з атакою на Перл-Харбор та з терористичною атакою Аль-Каїди на Всесвітній Торговий Центр 11 вересня.
Читайте також: Союзники: НАТО має озброєння, про яке казав Залужний, але продає його третім країнам